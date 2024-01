Mezza Roma

AS ROMA NEWS – Buona la prima per Daniele De Rossi, all’esordio sulla panchina giallorossa. Ma la vittoria della Roma convince a metà, perchè se la prestazione del primo tempo è stata a tratti spumeggiante, quella della ripresa ha lasciato parecchio a desiderare.

Squadra contratta in avvio, forse anche bloccata dai fischi dell’Olimpico (risparmiati solo Dybala, El Shaarawy, Bove e Lukaku) e dalla paura di fare altre figuracce in un momento particolarmente delicato della stagione. L’esonero di Mourinho ha lasciato pesanti strascichi, e il cambio in panchina deve essere ancora assorbito.

De Rossi ha subito apportato delle novità, a cominciare dal sistema di gioco: il passaggio dal 3-5-2 di stampo mourinhano al più aggressivo 4-3-3 proposto subito dal nuovo allenatore ha messo in mostra una Roma più offensiva e a tratti brillante nella proposizione del gioco.

Il gol di Lukaku ha sbloccato psicologicamente la squadra, che prima del duplice fischio di Sacchi ha creato tantissimo, chiudendo la frazione sul 2 a 0 (raddoppio pregevole di Pellegrini su assist di un ottimo El Shaarawy), risultato addirittura stretto per le occasioni avute.

Ma la ripresa va costantemente in calando: Dybala dà come al solito forfait ai primi dolorini muscolari e la squadra ne risente, anche se l’argentino ieri è stato uno dei peggiori. Il Verona comincia a spingere e a crederci, ma riapre fortunatamente la partita solo a un quarto d’ora dalla fine con un tiro dalla lunghissima distanza di Folorunsho sul quale Rui Patricio combina un mezzo disastro.

Dieci minuti prima era stato Djuric ad avere la grande chance di riaprire il match dal dischetto, ma la sua conclusione dagli undici metri finisce in curva. Il finale è affannoso, la Roma appare impaurita, stanca (pesa la mancanza di ricambi) e poco lucida (De Rossi darà la colpa ai carichi di lavoro più pesanti in allenamento) ma riesce a reggere gli assalti finali dei gialloblu, che escono dall’Olimpico a testa alta nonostante la sconfitta.

La Roma raggiunge il Bologna al settimo posto, ma beneficia momentaneamente degli impegni delle avversarie in Supercoppa per accorciare dalla zona Champions. La vittoria col Verona era obbligata, ora servirà fare filotto nelle prossime due partite per rimettersi in carreggiata. Sprazzi di novità positive si sono viste, difficile chiedere di più a una squadra che ha avuto solo pochi giorni per abituarsi ai dettami tattici di mister De Rossi. C’è ancora tanto da lavorare, ma l’importante era solo e soltanto vincere e lasciarsi il momento più difficile alle spalle.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini