Spinazzola ko, Dybala ok. E la trasferta in Arabia complica la vita di De Rossi

NOTIZIE AS ROMA – La vittoria di ieri contro il Verona si porta dietro il solito carico di acciaccati. A preoccupare maggiormente è Leonardo Spinazzola, unico terzino sinistro di ruolo in rosa per la difesa a quattro che De Rossi ha in mente per la Roma.

Il calciatore, uscito a metà del primo tempo per il solito problema muscolare, dovrà effettuare i controlli tra oggi e domani ma si teme una lesione: se fosse confermata, lo stop rischia di essere lungo.

Meno preoccupante la situazione di Paulo Dybala, che si è fermato a inizio ripresa: per lui un semplice indolenzimento muscolare, dovrebbe recuperare in tempo per Salernitana-Roma. Contro i campani De Rossi dovrà rinunciare a Paredes, che sarà squalificato, ma riavrà Cristante e Mancini.

Il grande intoppo nella settimana di preparazione alla trasferta di Salerno è l’amichevole che la squadra dovrà giocare in Arabia Saudita mercoledì prossimo contro l’Al-Shabab (ancora in pressing su Mourinho). Un viaggio non proprio comodissimo che renderà più complicato il lavoro del neo allenatore giallorosso.

Giallorossi.net – A. Fiorini

