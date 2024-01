DE ROSSI: “Grande primo tempo, ma se abbassiamo i ritmi ci ammazzano. Coi giocatori che abbiamo ci divertiremo. Pellegrini uno dei migliori d’Italia”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Hellas Verona.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico giallorosso sulla gara di campionato giocata questa sera all’Olimpico contro i gialloblù.

DANIELE DE ROSSI A DAZN

Buona la prima?

“Sì, buon risultato”.

Com’è stato?

“C’è sempre stato grande affetto, non manca mai. Ma ora è un ruolo diverso, grande tensione per il lavoro da fare. Ho sentito che durante la partita mi hanno anche chiamato, e non potrei essere più contento”.

C’è stato un calo nel secondo tempo…

“Mi è piaciuto molto il primo tempo. Se però fai la stessa cosa piano e non capisci perchè, diventi prevedibile, perchè loro hanno gamba e ci rubavano palloni”.

Come stanno Dybala e Spinazzola?

“Già prima della partita Paulo sentiva qualcosina, ha detto che non è niente ma si sente indolenzito e non era tranquillo. Abbiamo aumentato i carichi in settimana, forse è colpa nostra. Spinazzola forse qualcosa si è fatto, ma niente di grave”.

E’ cambiata la mentalità?

“Abbiamo lavorato sul dominio della gestione della palla, se facciamo le cose velocemente ha un senso, altrimenti non addormentiamo la partita ma ci addormentiamo noi. Se il possesso palla lo fai lento, ti ammazzano. Altrimenti coi giocatori che abbiamo, ci divertiremo”.

Che sapore ha il saluto alla curva?

“Uno dei momenti che metterò nell’album dei miei ricordi. Se avessi avuto due carriere, forse la seconda mi è stata data. Ora me la devo godere, ma sulle mie spalle c’è l’amore della gente. Ma non andrò tutte le volte sotto la curva…”

Come si trasformano i fischi?

“Giocando meglio il secondo tempo, saremmo andati via tutti più contenti. Ma dobbiamo festeggiare le vittorie e ricreare entusiasmo. Anche non giocando bene, la squadra ha lottato e speso tanto. Abbiamo dimostrato di tenerci molto a questa partita”.

Pellegrini ha fatto meglio…

“E’ uno dei giocatori migliori che abbiamo e uno dei talenti migliori d’Italia. Deve trovare continuità nelle partite, e deve sfruttare la sua capacità di fare gol. Noi romani a Roma veniamo messi davanti alle nostre responsabilità, ci sono oneri e onori, lui se ne fa carico senza problemi. L’ho visto maturato. E’ calato molto nella ripresa, ma nel primo mi è piaciuto tantissimo”.

DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

Qualità del primo tempo è figlia della difesa a quattro? Secondo tempo insufficiente per quali mortivi?

“Un po’m insicura più che impaurita. Quando le cose vanno bene voli, dopo il gol loro ti senti insicuro. Se riusciamo a fare quello step di essere più lucidi sarebbe molto importante. Il Verona è allenata benissimo, ha fisicità, ha dei bestioni davanti e ci sta soffrirla. Se invece giochi con l’intensità del primo tempo, magari gli fai il 3 a 1. La difesa a 4 la ritengo importante perchè hai un attaccante in più. Ma a volte abbiamo costruito a tre. Penso che la Roma è meglio se ha più uomini offensivi in campo”.

Problema di testa o c’è qualcosa di tattico da cambiare?

“Messa così dovrei parlare di chi c’era prima, e ci mancherebbe. Se la Roma era nona qualche problema c’era, io vedo le partite e i giocatori, e qualcosa stiamo cambiando e il calo può essere colpa nostra. Abbiamo alzato i ritmi negli allenamenti, e forse li abbiamo imballati troppo…”

Cosa c’è stato di diverso da come se la immaginava?

“Questo è un posto che per me ha significato tanto. L’amore lo ricevevo sempre, incondizionato e continuo. Ora non me la sono goduta tanto perchè hai tante cose a cui pensare, ma l’accoglienza è stata meravigliosa. Poi andrò a leggere sui social, ma ho il cuore che scoppia d’amore per loro”.

Quando Dybala è uscito la Roma è calata…

“Al di là della qualità del giocatore, sono calciatori difficilmente replicabili come lo era con Totti. Zalewski non faceva questo ruolo da tempo, e lo ho messo un po’ in difficoltà. Quando esce Dybala c’è meno qualità, e questo può creare problemi. Ma la squadra che avevamo oggi, anche senza Dybala, deve essere in grado di battere il Verona”.