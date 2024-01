ROMA-VERONA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a vincere e all’Olimpico batte il Verona per 2 a 1. Buona la prima di De Rossi, a segno Lukaku e Pellegrini, ma sofferenza enorme nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli scaligeri nel match valido per la ventunesima giornata di campionato:

Rui Patricio 4,5 – Nel primo tempo solo Suslov gli scalda i guanti con una conclusione timida dalla distanza. Nella ripresa commette un errore grave che riaccende le speranze del Verona.

Karsdorp 6,5 – A suo agio nel ruolo di terzino di una difesa a 4. Attento in difesa, spinge con parsimonia. Nel finale si batte con foga.

Llorente 6 – Nel primo tempo Djuric lo impensierisce poco, lui gestisce senza affanni. Nella ripresa la musica cambia e lui deve cambiare registro.

Huijsen 6,5 – Prima metà di gara in surplace dove addirittura prova a trovare gloria personale cercando di finire sul tabellino dei marcatori. Nel secondo tempo invece deve guadagnarsi la prestazione respingendo con personalità gli assalti gialloblù.

Spinazzola 6 – Comincia benino, ma poi si fa male. Esce tra i fischi. Dal 23′ Kristensen 6 – Gioca nell’inedito ruolo di terzino sinistro, e lo fa con efficacia.

Bove 7 – Altra grande partita, e stavolta non solo per i palloni rubati, ma anche per quelli dispensati con grande qualità. Una certezza.

Paredes 5,5 – Si becca un giallo evitabile quanto severo. Prestazione senza picchi, ritmi troppo lenti.

Pellegrini 6,5 – Trae giovamento dal cambio di modulo e forse anche di guida tecnica. Appare trasformato, dopo il gol si esalta con giocate di alta scuola. Nella ripresa cala di intensità ed efficacia come tutta la squadra.

Dybala 5,5 – La catena di destra è meno brillante di quella sinistra. Bove lo lancia in porta ma lui si fa chiudere sul più bello. Poco in palla. Dal 54′ Zalewski 5,5 – Combina pochino sia nel ruolo di esterno alto che in quello di sinistra.

Lukaku 6,5 – Finalmente più coinvolto nella manovra della squadra, sblocca il match con un gol dei suoi. Ma la serata di gala dura solo un tempo, nei secondi 45 minuti la palla la vede poco.

El Shaarawy 7 – Subito protagonista del match con due assist. Primo tempo esaltante, secondo meno appariscente. Dal 81’ Belotti SV.

DANIELE DE ROSSI 6,5 – Esordio felice per il neo allenatore giallorosso. La squadra parte contratta ma dopo la rete dell’uno a zero si scioglie e dispensa anche un bel calcio. Il calo nella seconda metà di partita però è un segnale allarmante su cui bisognerà lavorare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini