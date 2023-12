Calciomercato Roma, è Solet il prescelto per la difesa: c’è l’accordo col calciatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sembra aver scelto Oumar Solet per risolvere, almeno momentaneamente, il problema in difesa dato dall’infortunio di Smalling e l’imminente partenza di Ndicka per la coppa d’Africa.

Se l’assenza del centrale ivoriano verrà parzialmente colmata dal rientro in campo di Marash Kumbulla, Tiago Pinto vuole rinforzare il reparto con l’acquisto del difensore del Salisburgo, determinato a lasciare l’Austria per diventare un calciatore di Mourinho.

Alle parole dolci di qualche giorno fa da parte del calciatore all’indirizzo dello Special One si è passati ai fatti: la Roma, scrive il portale Repubblica.it in questi minuti, ha già trovato un accordo con il difensore francese.

Resta però da trovare un’intesa con il Salisburgo: lì il compito di Tiago Pinto sarà decisamente più complesso, perchè i giallorossi non possono spendere e puntano a un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in caso di raggiungimento della Champions. La trattativa è aperta, forti dell’accordo raggiunto con il 23enne.

Fonte: Repubblica.it