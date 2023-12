“ON AIR!” – CORSI: “Aouar e Sanches calciatori inutili”, LO MONACO: “Renato insofferente, serve più umiltà”, CARINA: “Il playoff? Non ci sono squadre da temere”, AGRESTI: “Col Bologna sarà durissima”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri la Roma ha finito la partita senza difensori centrali, la difesa a tre era formata da Karsdorp, Cristante e Bove. Aouar e Sanches deludenti, a maggior ragione perchè ieri era praticamente un’amichevole. Da loro ti aspetti la giocata, non sono calciatori da passaggetto al giocatore vicino…Aouar almeno qualcosina all’inizio fa, qualche contrasto, almeno c’ha provato. Sanches ha fatto solo retropassaggi a Llorente. Io me lo ricordo Sanches, era uno che prendeva palla e faceva tipo “Fuga per la vittoria”…è uno che cerca di saltare l’uomo, la triangolazione, e invece ora gioca con la paura di farsi male…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Allo stadio ieri c’era la sensazione che la partita fosse un’amichevole, si è giocato solo per rispetto ai 60mila. Aouar? Tanti giornali oggi ne hanno parlato male, a me piace. Spero che riesca a trovare la sua dimensione, è uno di quelli che ti può far fare il salto di qualità. Fa fatica a capire quello che gli chiede Mourinho: se a lui chiedi di fare il Bove, va in affanno. Il patteggiamento di Mou? Vittoria diplomatica, la Roma ha cercato di dimostrare come ci sia un atteggiamento diverso da parte di Mourinho e della panchina…Poi certo che se continuano a mandarci Guida o Chiffi, non so quanto potrà durare questa cosa…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Da Renato Sanches mi aspetto di più, ma anche Aouar ha fatto poco… Non era una partita decisiva, però davanti mi è piaciuta la formazione, ci sono state più soluzioni, più opportunità, mi è sembrata più fluida la manovra, ma forse è anche per via della partita…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Svilar comincia a convincermi…se prendi uno molto più forte di lui per l’anno prossimo allora ok, altrimenti c’è da pensarci… Aouar è entrato in campo convinto di poter dimostrare chi è, e in effetti ha giocato bene, ma anche lui è fragile… Sanches? Impalpabile. Ma a che serve…Io gli voglio bene, ma per il momento non lo abbiamo visto…Molto bene anche Bove e Zalewski. Quando trovi questi gioielli in famiglia sono soldi risparmiati…Sensazioni per Bologna? Io spero che Mou firmi dopodomani un biennale con opzione per il terzo, lui capisce di calcio. Lui annulla gli avversari. Anche il Napoli contro la Roma non giocherà bene. E poi ora la Roma ti impegna. Lui sta lavorando, e la squadra cresce…io sono ottimista…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Aouar? Ieri ho visto un giocatore libero, è sceso in campo convinto di poter dimostrare di saper giocare a pallone. Purtroppo si è fatto male. A me sta impressionando la crescita di Bove, ora sembra essere diventato lui il leader in mezzo al campo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è una disperazione, ha comprato due centrocampisti che sono inutili entrambi: Aouar e Renato Sanches. Due acquisti falliti. Quando ho visto 6,5 a Renato Sanches su alcuni quotidiani ho pensato che forse potevo pensare di vestire di nuovo i calzoncini anche io… Sanches per me è peggio di Aouar, che è un malato cronico. Io pensavo che non giocasse nel Lione perchè era in rotta col presidente, e invece non giocava perchè è sempre rotto. Quell’altro non fa un contrasto, niente invenzioni, niente strappi…inutile. E leggo “Sanches cresce“…sì, la panza cresce… Questi acquisti vanno accollati al direttore… Zalewski? Speriamo che possa giocare così anche contro squadre di Serie A, non solo contro questi che manco si sa chi fossero…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Nessuno si esalta per la vittoria di ieri, è stata un’amichevole dove Mourinho ha fatto tanti esperimenti. L’imbucata di Aouar è una palla che lui conosce e sa dare, quella di Sanches più complicata, perchè a pallonetto, sono gesti non semplici. Sanches fa poi un errore che permette allo Sheriff di creare l’unica palla gol importante. Sanches in certi atteggiamenti mi sembra insofferente, forse perchè non gli viene riconosciuto lo status di ex potenziale top player. Avrebbe bisogno di qualcuno vicino che gli suggerisca di essere più umile, e lui questo non lo ha. L’ho visto arrabbiarsi quando non gli arrivava il pallone, e questo non può permetterselo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sarebbe dovuto succedere un miracolo a Praga ieri, che però non c’è stato. La Roma ha fatto il suo dovere contro una squadra modestissima. Lo Slavia vince con merito il girone, la Roma no e farà i playoff. Ieri però è stata una serata speciale, perchè al netto di come si gioca, questa Roma emoziona anche per quello che si crea all’interno delle partite: stadio sempre pieno, e l’ennesimo ragazzino in vetrina lanciato da Mourinho. Io ricordo solo la Roma di Sven Goran Eriksson produrre così tanti giovani in prima squadra…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma se l’è andata a cercare, e non ieri: la qualificazione l’ha persa a Praga, dove sei riuscito a perdere 2 a 0, e ora ti toccano i playoff. Visto il livello delle avversarie dovevi stravincere questo girone. Ma a parte il Benfica, con cui parti alla pari, non ci sono squadre da temere… La Roma nelle partite secche si trasforma. Lista Uefa di gennaio? Secondo me rischiano Celik e Aouar… Bologna? Partita delicata con tante assenze e contro una squadra in grande salute. Mi aspetto una sorpresa tattica, e cioè con un centrocampista in più, e con Pellegrini vicino a Belotti…Pronostico di Bologna-Roma? Due…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non sono scese le inglesi in Europa League, e questa è una buona notizia. Tutto bene, però la Roma questo girone lo doveva stravincere e invece è arrivata seconda. E’ stato un brutto girone per i giallorossi. Nel sorteggio la Roma parte favorita: Benfica a parte, contro le altre sarà favorita. Ma deve fare due partite in più, col rischio che si corre in questi casi. Quello che ha fatto la Roma a Praga non è da Roma…Pronostico di Bologna-Roma? ”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ma perchè la Roma dovrebbe essere favorita contro le squadre che scenderanno dalla Champions? Non vedo grandi squadre, ma nemmeno la Roma è il Real Madrid… Nella Roma ci sono dei misteri gloriosi: uno è Smalling e l’altro è Dybala…non mi fate parlare di Dybala, che sono cose inquietanti. Pellegrini? Ha fibre muscolari un po’ particolari, e a questi livelli…è sempre soggetto pure lui a problemi fisici… Vorrei fare una letterina aperta a Dybala: ‘Caro Paulino, ti ricordi quando sei venuto qui, con la Roma giallorossa che ti ha accolto in diecimila? La tua maglia è la più venduta, in te vengono riposte grandi possibilità. Dai, cerca di convincerti di non avere tutto questo dramma muscolare…se hai una fessurina non è una lesione, non è niente, e se vai in campo non rischi di strapparti di nuovo. Devi convincerti di stare bene…Tu lo sai perfettamente che col Napoli puoi scendere tranquillamente in campo. La cosa vera è che tu non hai una lesione…’”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi domando come la Roma può inserire giocatori nella lista Uefa a gennaio. Visto che ci sono calciatori che non giocano mai, che li tieni a fare in lista… Mercato? Visto che la Fiorentina sta cercando un terzino, magari prova a fare uno scambio… Le prossime tre partite contro Bologna, Napoli e Juventus? Secondo me tre punti sarebbero buoni, se facessi tre pareggi contro queste squadre ne usciresti bene…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il problema è il dover giocare due partite in più, è stata sciupata un’occasione incredibile. Ora devi giocare due giovedì a febbraio, quando le altre dirette concorrenti, tranne il Milan, non lo faranno. Con l’organico della Roma non puoi prenderti dei rischi del genere… Il Bologna? E’ un problema per la Roma, partita difficilissima, spero che la Roma sarà molto coperta, se gli dai spazio il Bologna ti può colpire sempre, è una squadra con grande qualità…La Roma nelle prossime tre partite ha bisogno di uscire con un bel po’ di punti: puoi anche fare sei punti, ma anche con uno, e lì sarebbe un bel problema…Pronostico di Bologna-Roma? Uno…”

