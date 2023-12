Caso Marcenaro, Mourinho e la procura patteggiano: multa devoluta in beneficienza (COMUNICATO)

NOTIZIE AS ROMA – Niente squalifica e multa devoluta in beneficienza. Josè Mourinho, la Roma e la procura sono arrivati a un accordo che eviterà al tecnico una sospensione per le parole rivolte a Marcenaro nella conferenza prepartita di Sassuolo.

Una settimana fa l’allenatore portoghese si era presentato, accompagnato da Tiago Pinto, davanti a Giuseppe Chiné per la sua versione dei fatti, difendendo l’espressione «emozionale» da qualsiasi interpretazione negativa. Per sua stessa ammissione, poi, con il procuratore federale si è parlato anche di rapporto tra allenatori e arbitri con una specie di patto verbale tra i due, concordi sul fatto di non parlare prima delle gare.

Ieri, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra allenatore, club e Figc per il patteggiamento. Nessun turno di squalifica e multa dimezzata: dagli 80mila euro iniziali (divisi tra società e tecnico) si è passati a 20mila ciascuno. L’intera somma sarà devoluta in beneficenza all’Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Un gesto nobile e una vicenda chiusa senza troppo clamore.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00 – La Roma tramite un comunicato ufficiale conferma le indiscrezioni di questa mattina: “L’AS Roma, rappresentata dal suo CEO e dal suo Football General Manager, unitamente al proprio responsabile tecnico, José Mourinho, a seguito delle dichiarazioni dello stesso allenatore nel pre-partita della gara Sassuolo-Roma, e successivamente all’apertura del procedimento conseguente da parte della Procura Federale FIGC, comunicano di aver definito un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.