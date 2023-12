L’emergenza continua: si ferma anche Aouar, Roma decimata a Bologna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a piovere sul bagnato in casa Roma. La partita di ieri sera contro lo Sheriff ha fatto registrare l’ennesimo infortunio tra le fila giallorosse.

A fermarsi nel primo tempo per un problema muscolare all’adduttore è stato l’algerino Houssem Aouar. “Contro il Bologna non ci sarà“, ha fatto sapere Mourinho prima di lasciare lo stadio Olimpico. Un altro giocatore in meno per la trasferta emiliana di domenica.

Non una buona notizia per l’allenatore, che deve già rinunciare a Kumbulla, Smalling, Dybala, Abraham e forse anche a Spinazzola e Azmoun, oltre agli squalificati Zalewski e Lukaku. Otto giocatori, nove compreso Aouar: praticamente una squadra intera.

Contro i rossoblù tante novità di formazione: se il terzino ex Atalanta non dovesse recuperare, sarà El Shaarawy a giocare a sinistra, con Pellegrini schierato alle spalle di Belotti. A centrocampo Bove, anche ieri tra i migliori, chiede spazio.

Cristante tornerà in mediana, con Paredes che riprenderà in mano la cabina di regia. La panchina? Infarcita di Primavera. La speranza è di poter recuperare in extremis Azmoun e avere così almeno un ricambio in attacco.

Giallorossi.net – G. Pinoli