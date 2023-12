Missione incompiuta. La Roma vince, ma non basta: in Europa arriva uno “squalo”

AS ROMA NEWS – Il 3 a 0 rifilato senza grossi problemi allo Sheriff non cambia la sostanza: la Roma passa il girone di Europa League, ma come seconda. E a febbraio dovrà giocare una partita in più, il tanto temuto playoff, contro una delle otto formazioni scese dalla Champions League. I così detti “squali“, per parafrasare Mourinho.

Tutte avversarie di buon livello, ma con cui la Roma può giocarsela. Il rammarico è che i giallorossi potevano facilmente evitarsi un insidioso turno extra, anche considerando le difficoltà di rosa con cui Mou deve fare continuamente i conti tra giocatori acciaccati ed eventuali squalifiche. La partita contro i moldavi di Tiraspol ha poco da dire: il vantaggio immediato di Lukaku ha lasciato ben sperare, con la squadra intenzionata a provare la goleada che avrebbe riacceso le chance di passare come prima.

Ma da Praga sono cominciate ad arrivare brutte notizie quasi subito: lo Slavia ha seppellito il Servette nel giro di un tempo, rifilandogli quattro gol. La Roma ha capito che non ci sarebbe stata possibilità di rimettere in discussione il primato nel girone, e ha allentato la presa. La partita contro lo Sheriff è diventata in breve tempo poco più che un semplice allenamento.

Il 3 a 0 finale non serve a molto, se non a far tornare a casa più contenti i 60mila dell’Olimpico e a onorare un impegno europeo. La cosa più bella della serata è stata senza dubbio il gol di Pisilli e l’esordio del giovane Mannini. La Roma, bloccata dal Fair Play Finanziario e dai rigidi paletti dell’Uefa, sta portando avanti un lavoro importante con il suo vivaio. I frutti si sono visti ieri, con Zalewski e Bove tra i migliori in campo.

Ora l’Europa League va in naftalina, e la testa si sposta nuovamente sul campionato. La trasferta di Bologna è la prima di una lunga serie di partite molto complicate che la squadra dovrà giocarsi senza alcuni pezzi importanti del proprio scacchiere. Ieri, come se non bastasse, si è di nuovo fermato Aouar, uno di quelli con una storia clinica non proprio pulitissima. La nota lieta sono i 60 minuti di Renato Sanches senza ulteriori infortuni. “Con la rosa al 100% potremmo giocarcela con tutti”, ha detto Mourinho a fine partita. Il problema è che questa rosa, al 100%, difficilmente ci sarà mai.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini