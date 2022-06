Calciomercato Roma: El Shaarawy tra Atalanta e Monza, ma la decisione spetta a Mourinho

CALCIOMERCATO AS ROMA – La stagione di Stephan El Shaarawy non è stata delle migliori, anche a causa dell’esplosione di Zalewski che non ha permesso al Faraone di accumulare un alto minutaggio. Nonostante questo, però, il giocatore ha chiuso la stagione con 36 presenze e 7 gol all’attivo.

Proprio per questo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe finito nel mirino di Atalanta e Monza.

Ieri il calciatore ha incontrato Galliani, a cui non dispiacerebbe portarlo nella squadra di Berlusconi. C’è stato inoltre un sondaggio da parte dell’Atalanta, che sarebbe una destinazione gradita al giocatore nel caso la Roma decida di privarsi del giocatore.

El Shaarawy vorrebbe restare a Roma, ma la decisione finale spetterà a Mourinho, che deciderà se puntare ancora sul giocatore o liberare la Roma da un ingaggio di circa 3 milioni di euro.