Gnonto, sondaggio della Roma per il giovane talento della Nazionale Italiana

CALCIOMERCATO AS ROMA – Tutti pazzi per Gnonto: autore dell’assist per Lorenzo Pellegrini nell’1-1 contro la Germania, l’attaccante italiano classe 2003 è già al centro del calciomercato.

Voci sempre più insistenti lo vorrebbero lontano dallo Zurigo, il suo attuale club, e secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, molte squadre italiane sarebbero interessate al giovane talento.

Roma, Fiorentina, Sassuolo e Monza avrebbero effettuato dei sondaggi sul giocatore, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

La lista di club interessati, però, sarebbe lunga anche all’estero: il giocatore piace infatti anche a Ajax, PSV Eindhoven, Monaco, Lione, Club Brugge, Anderlecht e Friburgo.