Matic, è fatta: il primo colpo della Roma è il centrocampista ex Manchester United

CALCIOMERCATO AS ROMA – E’ fatta per Nemanja Matic. I giallorossi hanno infatti chiuso l’accordo che porterà il giocatore in Italia a parametro zero. A darne notizia è il giornalista di Sky Sports Gianluca Di Marzio.

Matic firmerà un contratto di un anno con opzione (legata a presenze) per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United, quindi, a 33 anni il centrocampista è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia della Roma. Mancano solo le formalità.

Un colpo che aggiunge esperienza, affidabilità e leadership al centrocampo della Roma. Un colpo fortemente voluto da José Mourinho, che Matic l’ha già allenato proprio in Inghilterra con la maglia del Chelsea oltre che con quella dei Red Devils. Anche in quel caso, fu l’allenatore portoghese a indicare il suo nome per la mediana, strappandolo ai Blues nel 2017. E proprio la presenza di Mou è stata decisiva anche per la scelta del giocatore, che ha voluto la Roma nonostante avesse anche diverse altre offerte.