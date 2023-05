Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Giallorossi in corsa per Skhiri del Colonia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un altro parametro zero nel mirino della Roma. Dopo essersi assicurato Houssem Aouar e aver accelerato per N’Dicka, Tiago Pinto ha messo nel mirino Ellyes Skhiri.

A riferirlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il centrocampista francese naturalizzato tunisino, 28 anni, è in scadenza di contratto con il Colonia e a giugno si libererà a zero.

La concorrenza, però, è fitta. Nella stessa Germania c’è il Bayer Leverkusen, avversario domani della Roma, sul calciatore. Così come il Siviglia, altra semifinalista dell’Europa League, mentre in Ligue 1 è il Rennes ad osservare la situazione.

Ellyes Skhiri will leave FC Koln as free agent at the end of current season. Tunisian international centre back is attracting interest on free move 🇹🇳 #transfers

Rennes, Bayer Leverkusen, Sevilla and Roma are informed on conditions of the deal. pic.twitter.com/IS1cHZ5ZEy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023