Zaniolo espulso dopo cinque minuti: l’ex giallorosso perde la testa, pugni e calci contro il tunnel (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo subentra dalla panchina nel match vinto dal Galatasaray sul campo dell’Istanbulspor ma la sua partita dura una manciata di minuti.

L’ex attaccante della Roma, entrato in campo al 69′, viene espulso al 75′ per un intervento scomposto su un avversario, che l’arbitro decide di sanzionare con il rosso dopo l’intervento del VAR.

Zaniolo, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. Sizce doğru karar mı? #İSTvGS pic.twitter.com/A3usRkoVkC — Maç & Gol Burada (@redsportz5) May 16, 2023

A quel punto Zaniolo perde la testa. Il giocatore, furioso per l’espulsione, comincia a prendere a pugni e calci il tunnel degli spogliatoi, dove poi fa mestamente ritorno.

Il Galatasaray, in vantaggio di un gol, vincerà comunque la partita per due a zero nonostante l’inferiorità numerica grazie alla doppietta di Icardi.

GUARDA IL VIDEO DELLA SFURIATA DI ZANIOLO