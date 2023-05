Il Liverpool chiama Tiago Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto, general manager della Roma, è finito nel mirino della Premier, e più precisamente del Liverpool.

L’indiscrezione arriva dal Portogallo e viene rilanciata oggi dal Corriere dello Sport: il dirigente giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024, ed è in attesa della redistribuzione definitiva dei poteri con la nuova arrivata Lina Souloukou.

I colloqui tra i Reds e Pinto sarebbero già stati avviati giorni fa, anche se solo a livello preliminare dato che il gm è ancora sotto contratto con la Roma ed è dunque impegnato a portare avanti il lavoro a Trigoria.

Dopo Aouar, ora il portoghese sta accelerando per assicurarsi anche il francese N’Dicka a parametro zero: la partita non è ancora definita ma può sbloccarsi da un momento all’altro. Pronto un contratto di cinque anni da 2 milioni netti, compresi i bonus facili, oltre il doppio rispetto allo stipendio che il giocatore percepiva in Germania.

Fonte: Corriere dello Sport