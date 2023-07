Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Giallorossi, PSV, Braga e Girona su Savinho. Nei prossimi giorni la decisione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è bagarre attorno a Savio Moreira de Oliveira, detto Savinho.

L’attaccante esterno brasiliano classe 2004 di proprietà del Manchester City, infatti, piace sia al Girona che al PSV, che lo vorrebbe di nuovo in prestito dopo l’ultima stagione trascorsa in Olanda.

Come scrive Fabrizio Romano su twitter, inoltre, sull’ex Atletico Mineiro ci sono anche gli occhi di Roma e Braga. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva.

Understand four clubs are interested in Brazilian talented winger Savinho on a loan move from Manchester City ✨🇧🇷

Girona are pushing alongside PSV who insist for new loan deal until 2024; also AS Roma and Braga asked for info on Savinho.

Final decision in the next few days. pic.twitter.com/qzPPI7Mf9e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023