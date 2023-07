MOURINHO: “Dal mercato non mi aspetto niente. Frattesi? Non sono dispiaciuto. Morata? Parlo solo coi miei giocatori” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho torna a parlare appena rientrato a Roma. Lo Special One è sbarcato a Ciampino nel primo pomeriggio, ed ha parlato ai cronisti presenti allo scalo, apparendo molto sorridente e disponibile. Ecco le sue dichiarazioni:

Il mercato?

“Non mi aspetto niente. Sono solo contento di lavorare, lunedì mattina alle 8 sono pronto a lavorare”.

Parlerà con Dybala?

“Ho parlato con Paulo come parlo con tutti, del contratto non so niente”.

Ha parlato anche con Morata?

“Parlo solo con i miei giocatori.”

È vero che per ridurre la squalifica doveva chiedere scusa pubblicamente?

“Si”

È rimasto sorpreso dalle motivazioni per la squalifica di 10 giorni?

“No, non sono sorpreso. Ad agosto invece di stare in panchina starò con l’aria condizionata”

Un po’ di aria fresca ci sarà in Portogallo?

“Non è così caldo come qui”.

Le è dispiaciuto di Frattesi all’Inter?

“No”

Cosa si aspetta dal mercato?

“Niente, io sono un uomo di campo”.