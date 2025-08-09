Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Obiettivo Florentino Luis, ma l’operazione è complicata”

Nuova idea per il centrocampo della Roma in queste ultime settimane di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica.

Il giocatore viene considerato dalla dirigenza giallorossa come il profilo ideale per rinforzare la mediana. Tuttavia, la trattativa per la Roma si preannuncia tutt’altro che semplice.

L’operazione è complicata a causa dell’elevato costo del cartellino e della forte concorrenza di diversi club, comprese alcune squadre della Premier League, interessate al calciatore. Ma la pista Florentino Luis va monitorata.

  1. In pratica il cambio di modulo attuato oggi pomeriggio contro l’Everton ha portato in auge i nomi di centrocampisti sia difensivi che di inserimento offensivo e meno di quelli della seconda punta di piede destro visti i prezzi che girano per quelle più forti e le alternative di scarso livello andando più o meno a presso a quanto dicevo prima.. ora tocca a Florentino del Benfica per bocca di Romano e domani verranno fuori gli altri..

  4. Ancora…serve chi butta la palla dentro, Gasperini è stato chiaro, le partite si vincono con gli attaccanti forti e secondo me lui sarebbe disposto anche a sacrificare Ndika per avere un Lookman e poi se la giocherebbe con Ghilardi Mancini Hermoso e magari chissà l’altro giovane potrebbe anche scalare velocemente le gerarchie. Poi qualche altra cessione si può fare e rimediare un gruzzoletto per un difensore in prestito con obbligo. Non mi sembra che all’Atalanta abbia fatto grandi investimenti sui difensori, piuttosto ha migliorato quello che aveva. Ricordo che ha giocato con Toloi Palomino Djsimti e il giovanissimo Scalvini. L’unico forte che hanno comprato e pagato è stato Hien

