CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 9 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:45 – Cherubini-Samp, Gasp temporeggia

Luigi Cherubini (21) è pronto a trasferirsi in prestito alla Sampdoria ma Gasperini temporeggia: il tecnico non vorrebbe liberare il giovane attaccante esterno prima di avere il rinforzo chiesto sul mercato. (ilmessaggero.it)

Ore 11:00 – Kumbulla può tornare all’Espanyol

Il difensore giallorosso Marash Kumbulla (25) non rientra nei piani di Gasperini. La Roma valuta offerte, l’Espanyol è in pole per averlo di nuovo, in prestito con diritto di riscatto. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Eguinaldo, la Roma attende gli esiti di controlli

Eguinaldo (20) è un profilo che continua ad interessare alla Roma, ma ora Massara attende di conoscere l’esito degli esami effettuati dopo il suo infortunio contro il Panathinaikos. Da quello si capirà se il ds proseguirà i colloqui iniziati giorni fa oppure no. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Salah-Eddine in uscita

Tutti o quasi i quotidiani oggi in edicola concordano su un punto: il terzino olandese Salah-Eddine (23) non ha convinto Gasperini e il calciatore è stato messo sul mercato.

IN AGGIORNAMENTO…