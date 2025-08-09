CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 9 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 12:45 – Cherubini-Samp, Gasp temporeggia
Ore 11:00 – Kumbulla può tornare all’Espanyol
Il difensore giallorosso Marash Kumbulla (25) non rientra nei piani di Gasperini. La Roma valuta offerte, l’Espanyol è in pole per averlo di nuovo, in prestito con diritto di riscatto. (Il Messaggero)
Ore 9:45 – Eguinaldo, la Roma attende gli esiti di controlli
Eguinaldo (20) è un profilo che continua ad interessare alla Roma, ma ora Massara attende di conoscere l’esito degli esami effettuati dopo il suo infortunio contro il Panathinaikos. Da quello si capirà se il ds proseguirà i colloqui iniziati giorni fa oppure no. (Il Tempo)
Ore 8:00 – Salah-Eddine in uscita
Tutti o quasi i quotidiani oggi in edicola concordano su un punto: il terzino olandese Salah-Eddine (23) non ha convinto Gasperini e il calciatore è stato messo sul mercato.
IN AGGIORNAMENTO…
friedkin mettete le manine nelle taschine e comprate nene dorgeles e martinelli . basta fare i taccagni contando anche gli spicci .
Ma controlla l’ultima volta che hai magnato, prima di dare dei purciarci agli altri
…chiamatelo solo Eddine…che sennò Momo se agita…
Kumbulla se non rientra nel progetto deve essere ceduto. Basta prestito con diritto di riscatto. Lo scorso campionato e stato il loro migliore difensore, se lo rivogliono devono pagarlo.
Dare Kumbulla nuovamente in prestito con diritto di riscatto, vuol dire trovarsi il prossimo anno nelle stesse condizioni di oggi.
Sinceramente speravo che dopo la buona stagione all’Espanyol, tenuto anche conto del fatto che il giocatore è ancora relativamente giovane ed ha riconquistato la sua nazionale, almeno x i 7 milioni che ci eviterebbero una minusvalenza sarebbero arrivate offerte.
L’Espanyol ha incassato bei soldi dalla cessione del portiere Garcia al Barca, ma ha già dichiarato che intende investirli in altri ruoli ed il loro reparto difensivo è già relativamente coperto.
Stiamo a vedere.
una difesa lenta e di pochi cm in h, un attacco senza laterale sx, mancano giocatori forti in marcatura e veloci, manca la qualità e la quantità nella finalizzazione.daye date una scossa al mercato con innesti pronti
Kumbulla , se nessuno lo cerca , un motivo ci sarà . Prestito con diritto ? tra 11 mesi è di nuovo qui. Salah Eddine , per venderlo devi trovare chi ti dà i quasi 10 milioni spesi. Più facile fare passare un cammello dalla cruna di un ago. Grazie Ghisolfi.
non capisco hai avuto kumbulla per un anno e non lo hai riscattato mo lo rivuoi con diritto di riscatto… bah meglio prendere un milione da un altro club…
la più grande sola della storia del calcio mercato, 30 milioni non ci posso ancora credere.
anche servidei e pivotto erano meglio.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.