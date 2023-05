Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Pinto segue Emegha per l’attacco del futuro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta seguendo con grande interesse Emanuel Emegha, centravanti classe 2003 dello Sturm Graz.

A rivelarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport. L’attaccante olandese di origini nigeriane è anche nel mirino del Salisburgo, e si profila dunque un duello di mercato con gli austriaci.

Emegha ha segnato 10 reti nelle 33 partite stagionali finora disputate con la maglia dello Sturm Graz.

Si tratta di un centravanti molto alto (194 centimetri), forte nel gioco aereo e soprattutto veloce. La Roma lo sta seguendo come prospetto per il futuro.

Red Bull Salzburg and AS Roma are monitoring Sturm Graz striker Emmanuel Emegha as potential target for the future. ✨🇳🇱 #transfers

Emegha has scored 10 goals this season at Sturm Graz. pic.twitter.com/6kSu6BFT7S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023