Svilar, il papà rivela: “Mourinho insiste per tenerlo, è molto contento di Mile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Titolare nell’ultima sfida di campionato col Bologna, Mile Svilar ha potuto fare il suo debutto in Serie A dopo la prima e unica apparizione stagionale ottenuta in Europa League.

Buona la prestazione del portiere serbo, sempre attento e concentrato le volte che è stato chiamato in causa dagli emiliani.

Il papà del portiere, Ratko Svilar, ha rivelato come nelle intenzioni dell’allenatore ci sia quella di tenerlo ancora a Trigoria: “Mourinho insiste per tenere Mile e dice che avrà la sua occasione, è molto contento di lui“.

Fonte: hln.be