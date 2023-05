MOURINHO: “Sarà dura, ma possiamo farcela. La mia squadra ha personalità, l’appoggio del tifosi tedeschi non farà la differenza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho torna a parlare della partita di questa sera in casa del Bayer Leverkusen, ospite dei microfoni dei canali del club giallorosso.

“Credo che sarà la nostra 14sima partita di Europa League e la seconda volta contro una squadra che viene dalla Champions. Abbiamo vinto 1-0 in maniera meritata, ma con difficoltà e questo dice che sarà dura. Possiamo farcela? Sì“.

“Se ci aspetta una battaglia sportiva? Sicuramente. Sappiamo che in casa c’è qualcosa di importante in più. Fuori casa ci saranno i romanisti, ma è il loro stadio e sentiranno questa differenza.

Però penso che abbiamo la personalità in quanto squadra, l’esperienza accumulata in questi anni di giocare insieme e sicuramente non è l’appoggio dei tifosi tedeschi alla loro squadra che farà la differenza per noi. Sappiamo le difficoltà, ma sappiamo come vogliamo giocare”.