Calciomercato Roma, Faticanti passa al Lecce per un milione di euro più bonus e il 35% della futura rivendita

AS ROMA NOTIZIE – Giacomo Faticanti lascia la Roma, anche se resterà ancora giallorosso. La maglia però sarà quella del Lecce.

Ieri a tarda sera si è concretizzato il trasferimento del giovane centrocampista classe 2004 cresciuto a Trigoria, che dieci mesi fa aveva fatto l’esordio internazionale con Mourinho subentrando a Volpato in Europa League il 22 ottobre 2022 nel match ad Helsinki contro l’Hjk.

Faticanti arriva in Puglia da campione d’Europa con l’Italia Under 19, titolo vinto con la fascia di capitano al braccio. L’operazione è stata finalizzata in queste ore a titolo definitivo per un milione di euro più bonus accessori (facili) e una percentuale del 35% sulla rivendita futura che a Trigoria hanno voluto mantenersi.

Nella Roma l’ex capitano della Primavera si era sentito evidentemente chiuso prima da Bove e Tahirovic (poi passato all’Ajax), e adesso da Pagano e Pisilli, promossi entrambi in prima squadra. Faticanti oggi fa le visite a Lecce e poi con il capo dell’area tecnica Corvino firmerà un contratto di cinque anni.

