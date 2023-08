“ON AIR!” – PALIZZI: “Roma fortissima su Lukaku”, ROSSI: “La mia paura è che si faccia sotto qualche big europea”, FOCOLARI: “Il Chelsea vuole i soldi, aspetterà gli arabi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io non so se la Roma ha comprato il migliore Azmoun, i fatti ci dicono che non è più il giocatore di un paio di anni fa che cercava Mourinho. Arriva infortunato, e tornerà dopo la pausa, questo ha creato un certo malcontento. L’ipotesi Lukaku fino a qualche giorno fa sembrava remota. La mia paura è che qualche big europea, ora che sa che il Chelsea ha aperto al prestito, non dica: “Ma perchè non lo prendiamo noi?“. In Italia questo ragionamento lo potrebbe fare il Milan, ma per lui lì sarebbe complicato vivere.

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “In Inghilterra stamattina si sono svegliati con l’idea di Lukaku alla Roma, con il giocatore che si sarebbe stancato di aspettare la Juve fino all’ultimo. Ogni ora che passa è una percentuale in più per la Roma. Il personaggio è quello che è, lo abbiamo capito, è abbastanza bizzarro…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Una trattativa per Lukaku tra Roma e Chelsea c’è. I giallorossi sono fortissimo sul belga, per me questo è un fatto. Il giocatore è tanto importante che quando il Chelsea apre al prestito si possono inserire altre squadre, ma anche con Dybala poteva accadere, eppure anche lui ha scelto la Roma…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Mourinho non ha voluto Azmoun, lui vuole il centravanti e sta spingendo con la Roma. Pinto ha deciso di provare ad accontentarlo. Ora per Lukaku si dovrebbe accollare tutto lo stipendio. Io devo essere sincero, è come se fosse un prestito oneroso da oltre 5 milioni, ma è un giocatore che ti cambia gli equilibri della squadra. E’ un sacrificio assolutamente da fare. Anche chi tratta il giocatore sta dando degli indizi, con la Roma data come soluzione molto gradita…Lukaku non vuole andare in prestito alla Juve, io credo che si possa fare. Non mi illudo, visto quello che è successo ultimamente con svariate porte in faccia prese…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’Atalanta era pronta ad accettare l’offerta di Zapata, ma la Roma non ha gradito l’atteggiamento dei bergamaschi e ha preferito chiudere per Azmoun. Ora c’è l’attesa, la speranza Lukaku c’è. E’ ovvio che sia un sogno, ma il giocatore è ancora libero e tu sei lì, pronto…Marcos Leonardo? Magari può uscire Solbakken a gennaio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma ha preso Azmoun per non rischiare di restare scoperta, in attesa di provare il grande colpo di fine agosto. Però poi tutto questo discorso si va a intrecciare con quello di Marcos Leonardo, io penso che se prendi Lukaku immagino che il brasiliano lo lasci perdere… Tu hai in mano un giocatore di 20 anni che è potenzialmente un fenomeno, per cui non direi chissene frega…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mourinho nella prima conferenza stampa mi è sembrato molto tranquillo e tranquillizzante, oggi ci aspettiamo di capire dalle sue parole se Azmoun sarà l’ultimo acquisto oppure se ci sarà qualcosa in più. La Roma ha scelto di non prendere Zapata, perchè è vero che l’Atalanta a un certo punto ha richiamato, ma il giorno prima aveva un po’ sbeffeggiato la Roma. Si sono messi a ridere all’offerta di Pinto, e la Roma ha finito la trattativa. Quando il giorno dopo hanno fatto sapere che erano pronti a tornare indietro, Pinto ha scelto di prendere Azmoun. Io preferivo Zapata, ma Pinto ci ha messo la faccia e ha scelto l’iraniano. Per caratteristiche, non mi sembra l’alternativa a Belotti. Mi sembra più un sostituto di Solbakken che non di Zapata. Lukaku? Leggo che dall’Inghilterra il Chelsea apre al prestito, e questa è una svolta importante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Azmoun? Penso che da qui al 1 settembre staremo ad aspettare che la Roma faccia ancora qualcosa. Si è tutelata con un calciatore che non sta al massimo, ma che può recuperare nel giro di un mese. Non ha grandi referenze o garanzie, ma spero che la Roma possa prendere un altro attaccante…ci aspettiamo una sorpresa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Azmoun non ha scaldato i cuori di nessuno, però subito dopo si è sparsa la voce che è un acquisto in più. Se è così, ben venga, se è il solo rinforzo per l’attacco sarebbe un acquisto suicida. Il punto è tutto qui… Il Chelsea apre al prestito di Lukaku? Ma io penso con obbligo di riscatto… Il Chelsea ha il vantaggio che in Arabia c’è un supplemento di mercato di una settimana, e sperano di sfruttare questo di soluzione. Tipo: ora o vai in Arabia, o non giochi. Loro sperano di incassare soldi veri, cosa che la Roma non gli garantisce…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Azmoun non è una prima punta, anche se lo può fare. Il suo acquisto è una mossa per cautelarsi, anche dal punto di vista numerico ma non può essere l’ultimo acquisto come attaccante. Intanto la Roma lo porta a casa e lo ha messo lì, se è accompagnato da un grande centravanti è una mossa che ha senso, perchè è un attaccante che ha delle doti, è un buon calciatore e ha fatto sempre tanti gol in nazionale. E’ un buon calciatore, che in Germania ha fallito in modo clamoroso… Lukaku? Se resta un anno fermo, il valore di mercato diventa nullo e poi gli devi pagare 20 milioni di stipendio. Anche il Chelsea rischierebbe qualcosa…”

Redazione Giallorossi.net