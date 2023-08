Roma in ansia per Renato Sanches: il dolore e i controlli a Villa Stuart, si teme una lesione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma in ansia per Renato Sanches. Il giocatore ieri ha avvertito un dolore muscolare che lo ha costretto a lasciare la seduta. Il club con quella foto pubblicata ieri sui social sembrava minimizzare il problema, ma oggi i quotidiani ricostruiscono la vicenda e gettano ombre sulle condizioni del calciatore.

Dopo il dolore avvertito in allenatore, Renato Sanches si è fermato e ha lasciato immediatamente Trigoria per dirigersi al vicino Campus Bio-Medico. Il portoghese, una volta svolti alcuni esami, è tornato al Fulvio Bernardini, ma il dolore continuava a bloccarlo.

Per questo motivo si è deciso di approfondire la situazione con ulteriori controlli nel pomeriggio, stavolta effettuati a Villa Stuart. Tutto questo proprio mentre la Roma pubblicava sui suoi social una foto del centrocampista portoghese in allenamento, con il pollice alzato, quasi a voler rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche.

Quasi certamente il portoghese non partirà per Verona, ma il timore è che possa esserci una lesione muscolare che gli farebbe saltare anche Roma-Milan del primo settembre. A quel punto con Sanches l’appuntamento sarebbe fissato per dopo la sosta, a metà mese. La paura più grande però è che le problematiche fisiche avute dal centrocampista nel corso delle ultime due stagioni non si siano esaurite.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport