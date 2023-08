Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Chelsea apre alla cessione di Lukaku in prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Romelu Lukaku in chiave Roma resta caldissimo in questi ultimi giorni di mercato che promettono novità e, chissà, qualche sorpresa.

Nella serata di ieri Gianluca Di Marzio ha parlato chiaramente del sogno giallorosso di portarsi a casa il belga, con il club che sarebbe addirittura disposto a pagare il 100% dello stipendio dell’attaccante (12 milioni di euro, ma i giallorossi usufruirebbero del decreto crescita).

L’ultimo ostacolo da aggirare è la formula con il Chelsea libererebbe Lukaku: la Roma lo vuole solo in prestito, fino a ieri i Blies non aprivano a questa soluzione. Ma oggi dall’Inghilterra arrivano notizie diverse.

Secondo quanto riporta David Ornstein, giornalista del quotidiano The Athletic, il Chelsea si sarebbe convinto a lasciar partire Romelu Lukaku in prestito con obbligo di riscatto, ma anche in prestito secco più i costi delle commissioni. Roma e Juventus sono in corsa.