Calciomercato Roma, in arrivo un altro attaccante dopo Azmoun. Resiste il sogno Lukaku: giallorossi pronti a pagare il 100% del suo stipendio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Preso Azmoun, la Roma non vuole fermarsi qui. Tiago Pinto, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, vorrebbe prendere un altro attaccante in questi ultimi giorni di mercato.

L’idea della Roma è quella di prendere un centravanti con caratteristiche fisiche diverse da quelle di Azmoun, per mettere a disposizione di Mourinho un reparto offensivo quanto più completo possibile. Il club giallorosso resta quindi alla finestra per cercare di cogliere opportunità di mercato e portare nella Capitale un altro attaccante.

Il nome di Lukaku è un sogno che continua a resistere, ma solo se il Chelsea aprirà alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto del belga. La Roma sarebbe anche disposta a pagare il 100% dello stipendio dell’attaccante. Al momento, però, il club inglese non ha ancora aperto a questa formula e sta continuando a spingere per cedere il giocatore in Arabia, proposta al momento respinta dall’attaccante.

Se il Chelsea aprisse al prestito, anche altri club potrebbero provare a muoversi per prendere Lukaku, in particolare Barcellona e PSG, se non riuscirà a prendere Kolo Muani. Al momento non c’è ancora una trattativa in corso tra Roma e Chelsea e per tutti questi motivi, a oggi, Lukaku resta una pista molto complicata per il club giallorosso.

Fonte: Gianlucadimarzio.com