Pinto scommette su Azmoun. Gol, infortuni e scetticismo: l’iraniano vuole rilanciarsi a Roma

AS ROMA NEWS – La mossa a sorpresa, che non ha fatto molto felice la piazza giallorossa, è Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano, 28 anni, è il nuovo centravanti su cui Tiago Pinto ha voluto scommettere dopo le resistenze dell’Atalanta a cedere Zapata. Il dietrofront dei bergamaschi dell’ultima ora, con tanto di ok all’offerta del gm per il colombiano, non ha cambiato le idee del portoghese.

Il blitz è stato rapido, con Azmoun che si è convinto subito a sposare la causa romanista. Anche il Bayer Leverkusen, che non voleva più puntare sull’iraniano, ha detto sì, accettando il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12-13 milioni. Esploso in Russia, Sardar ha poi fallito in Germania: con il Leverkusen ha segnato appena 5 gol in 44 partite, di cui appena 12 da titolare nelle 32 disputate in Bundesliga.

Lo scorso anno ha giocato la semifinale di ritorno in Europa League contro la Roma, fallendo a dieci minuti dalla fine l’occasione giusta per la vittoria. Di fatto, però, non è mai riuscito a ritagliarsi un posto al sole nonostante i problemi fisici di Schick. Quest’anno, poi, l’arrivo al Bayer di Boniface lo ha messo ai margini. Ecco perché ha deciso di cambiare aria e di accettare l’offerta giallorossa. Dove vuole rilanciarsi a certi livelli.

Il problema è che Azmoun dovrà cominciare in sordina: arriva a Trigoria da infortunato, per colpa di un problema al polpaccio che gli ha fatto interrompere la preparazione (si è fatto male il 24 luglio) e che verrà verificato oggi dai medici della Roma. Mourinho potrà contare su di luo solo dopo la sosta, con l’iraniano che salterà subito le sfide con Verona e Milan.

Il talento di Azmoum non è in discussione, ma la scelta di puntare sull’iraniano viene giudicata rischiosa anche per via delle sue condizioni fisiche, su cui ci sono grossi dubbi. Se starà bene, però, Azmoun, amante dei cavalli e della natura può dare il suo contributo a un attacco alla disperata ricerca di gol.

Ragazzo sensibile, che quando torna a casa in Iran a volte va a dormire in una stalla per ricordarsi da dove è partito, aveva iniziato, come il padre con la pallavolo. Anche perché più di qualcuno gli aveva detto che con il calcio non era portato. Ma lui aveva altre idee e per questo, quando ha potuto, ha lasciato l’Iran per volare in Russia, dove era riuscito a impressionare un po’ tutti. E ora vuole riuscirci anche a Roma.

