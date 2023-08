Calciomercato Roma, fatta anche per Renato Sanches: i dettagli dell’affare. Lui e Paredes atterrano domani alle 12 a Ciampino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – È fatta anche per Renato Sanches dopo una lunga trattativa con il Paris Saint-Germain conclusa in questi minuti.

Il centrocampista portoghese si trasferisce alla Roma in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto a 15 milioni, che diventa obbligo al 60 percento delle presenze stagionali.

Accordo fatto, riferiscono diverse fonti, da Fabrizio Romano a Sky Sport. La Roma chiude il secondo acquisto dal PSG dopo Paredes.

Sia Renato Sanches che il centrocampista argentino arriveranno domani alle 12 a Ciampino con volo privato, pronti a cominciare la nuova avventura in giallorosso.