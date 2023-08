UFFICIALE, Matic è un nuovo calciatore del Rennes. Il DT Maurice: “Abbiamo parlato con lui per oltre un mese”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo calciatore del Rennes. La società giallorossa incassa 3 milioni di euro dal passaggio del centrocampista serbo alla società francese.

La Roma ha ufficializzato la cessione con il consueto tweet di addio: “L’AS Roma comunica di aver ceduto Nemanja Matic allo Stade Rennais FC a titolo definitivo. Nella sua unica stagione in giallorosso il centrocampista serbo ha collezionato 50 presenze e 2 gol. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro“.

Queste invece le parole del calciatore, appena presentato dal Rennes: “Mi sento il benvenuto qui. Sono stato accolto molto bene. Il progetto che mi è stato proposto mi è piaciuto fin dalle prime discussioni. So che ci sono giocatori di talento in squadra, non vedo l’ora di iniziare”

Florian Maurice, Direttore Tecnico, ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto di dare il benvenuto a Nemanja nella nostra squadra. Questo è il profilo che stavamo cercando per supportare la squadra nei suoi progressi. Ha giocato nei migliori club europei e la sua esperienza è incredibile. Nemanja Matic è un centrocampista completo, intelligente, con una forte cultura tattica e capace di padroneggiare i tempi e il ritmo di una partita. Sarà importante anche nei duelli aerei. Come Steve Mandanda, è una persona umile ma ambiziosa che aiuterà i nostri giovani giocatori. Abbiamo parlato con lui per oltre un mese e conosce il club grazie alla sua visibilità sulla scena europea e alle sue prestazioni in Ligue 1. Il suo arrivo conferma anche l’attrattiva dello Stade Rennais FC sulla scena internazionale”