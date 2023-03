ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta una nuova pretendente per Edoardo Bove, giovane centrocampista giallorosso che sta trovando più spazio in questa seconda stagione di Mourinho.

Secondo quanto riferito dal sito Tuttomercatoweb.com, il centrocampista della Roma interessa alla Fiorentina ed è stato visionato da Nicolas Burdisso durante la partita tra Italia Under 21 e Ucraina.

Non c’è solo la Viola sul calciatore giallorosso, infatti piace da tempo anche al Sassuolo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com