Stadio Roma, Veloccia (ass. Urbanistica): “È una corsa a ostacoli, ma ci sono elementi positivi che i precedenti progetti non avevano”

NOTIZIE AS ROMA – L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia ha parlato ai microfoni de Il Sole 24ore in merito al nuovo Stadio della Roma:

“È una corsa a ostacoli, ci sono ancora tantissime variabili in gioco. Ma ci sono elementi positivi che i precedenti progetti non avevano. Sia il Comune che la As Roma hanno una forte volontà di concludere il progetto.

Progetto che si svolgerà su aree pubbliche e quindi non abbiamo un terzo soggetto privato con cui interfacciarci. Ci concentriamo solo sulla costruzione dello stadio e non ci saranno altre strutture urbanistiche che rischiano di rendere il progetto troppo complesso.

Non andiamo a consumare nuovo suolo agricolo e non aggiungeremo nuove cubature rispetto al progetto del centro direzionale che era stato previsto nella zona. La conferenza dei servizi decisoria dovrà solo cambiare la destinazione d’uso”.

Fonte: Il Sole 24 Ore