Calciomercato Roma, Flamengo forte su Viña: accordo col giocatore, Pinto chiede 10 milioni. Al Sassuolo un eventuale indennizzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Flamengo fa sul serio per avere Matias Viña, terzino sinistro di 26 anni della Roma, attualmente in prestito al Sassuolo. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo in questi minuti su Twitter.

Il club è in forte pressing sul calciatore, col quale ha già raggiunto un accordo. Tiago Pinto è disposto a lasciarlo andare via solo in cambio di quei 10 milioni di euro che sono stati fissati in estate come eventuale diritto di riscatto da parte del club neroverde.

La trattativa sembra essere ben avviata, e nel caso Roma e Flamengo dovessero arrivare a un accordo sul prezzo finale della cessione, il club giallorosso dovrà chiudere anticipatamente il prestito del terzino uruguaiano versando un indennizzo agli emiliani.