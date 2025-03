Calciomercato Roma, forte interesse per Banks dell’Augsburg. Il difensore: “Mi ha chiamato Ranieri, è grandioso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a monitorare con attenzione Noahkai Banks, giovane difensore centrale classe 2006 dell’Augsburg. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arrivano ulteriori conferme da parte del giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, che ribadisce l’interesse del club giallorosso per il talento statunitense valutato oltre 10 milioni di euro.

A confermare tutto è stato lo stesso Banks, che alla Bild ha raccontato il contatto avuto con Claudio Ranieri: “Quando ho saputo dell’interesse della Roma, è stato un grande onore per me. Ho avuto una videochiamata con Ranieri. Il fatto che un tecnico come lui si sia mosso per contattarmi è grandioso. Ma alla fine, sono un giocatore dell’Augsburg e so che il club ha grandi piani per me”.

Il difensore, 18 anni, è sotto contratto con l’Augsburg fino al 2027, ma il pressing della Roma potrebbe riaccendersi nella prossima finestra di mercato.

