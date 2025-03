AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 13 marzo 2025.

ORE 9:30 – CELIK, OGGI LA VERITA’ SUL RECUPERO – Zeki Celik resta in dubbio per la trasferta di Bilbao a causa di una lieve lesione muscolare. Il turco ha svolto terapie negli ultimi giorni e oggi si valuterà se potrà allenarsi. In caso di forfait, salterà anche il match contro il Cagliari per recuperare con calma durante la sosta. (Corriere dello Sport)

ORE 9:10 – PAREDES-BOCA, C’E’ UN GENTLEMENT AGREEMENT? – Leandro Paredes rinnova con la Roma fino al 2026, con spalmatura dell’ingaggio. Resta però il dubbio su un possibile accordo con la società che gli permetterebbe di tornare al Boca Juniors in caso di offerta. Da Trigoria smentiscono la presenza di una clausola rescissoria, ma l’entourage del giocatore conferma l’esistenza di un gentlemen agreement. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 8:35 – LLORENTE: “IL SAN MAMES FA TREMARE LE GAMBE” – “Il risultato dell’andata regala alla Roma due risultati su tre ma l’Athletic ha la finale in casa e farà di tutto per passare. È come se si ripartisse da 0-0. Giocare al San Mamés non sarà facile. Può veramente far tremare le gambe”. Lo ha detto l’ex attaccante Fernando Llorente in un’intervista al Corriere dello Sport.

ORE 8:00 – DUEMILA TIFOSI A BILBAO – Settore ospiti sold out per Athletic Bilbao-Roma: duemila tifosi giallorossi pronti a spingere la squadra verso i quarti di Europa League. Anche al San Mamés si preannuncia un grande sostegno, come già visto nelle recenti trasferte europee. I romanisti si ritroveranno alle 15:45 al Meeting Point in Iparraguirre Kalea per raggiungere lo stadio. Le aree consigliate nei dintorni sono Henao, Ajuriaguerra ed Heros Kalea. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…