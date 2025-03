Paredes resta e spalma l’ingaggio. Smentita la clausola pro Boca, ma dall’entourage si parla di un gentlemen agreement

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Leandro Paredes resta alla Roma e rinnova, seppur di un solo anno, il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista argentino ha manifestato in anticipo la sua volontà di rimanere romanista accettando di ridurre l’attuale ingaggio da 4 milioni netti, spalmandolo su due stagioni in cui percepirà circa 2.5 milioni all’anno. La Roma, inoltre, potrà ancora beneficiare del “decreto crescita” valido per i rinnovi di calciatori che già avevano utilizzato la norma.

Resta però aperto il giallo sulla presenza di un accordo, o gentlemen agreement, tra il club giallorosso e il calciatore sulla possibilità di un addio anticipato qualora il Boca si facesse avanti con un’offerta. Ieri dall’Argentina filtravano notizie molto dettagliate su una presunta clausola rescissoria presente dell’accordo con la Roma, che però è stata seccamente smentita da Trigoria.

Diverso sarebbe il discorso di un accordo tra gentiluomini che Roma e Paredes potrebbero aver stretto prima di siglare il nuovo contratto, che permetterebbe al giocatore di tornare in patria qualora si materializzassero determinate condizioni, buone sia per il centrocampista che per il club. A rafforzare questa ipotesi, rivela oggi il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo a TRS, è stato lo stesso entourage di Paredes, che ha fatto filtrare come tra le parti esista un accordo di questo tipo.

Fonti: Il Messaggero / Tele Radio Stereo