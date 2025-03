“ON AIR!” – FERRAZZA: “Rinnovo Paredes? C’è chi vede un indizio per Sarri”, CORSI: “A lui non affiderei mai una squadra che vuole vincere”, MATTIOLI: “Domani punterei su Shomurodov”, PRUZZO: “Se a Dovbyk togli anche la titolarità…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La sorpresa di domani potrebbe essere che non giocano né Dovbyk, né Shomurodov, e che Ranieri scelga Dybala prima punta. Ci può stare. Ma Dybala centravanti sarebbe un cambio assicurato a partita in corso, perchè in quella posizione faticherebbe di più. Quello che secondo me potrebbe non giocare domani potrebbe essere Konè…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se ragionassimo per valori assoluti non dovremmo avere dubbi sui ballottaggi tra Hummels e Celik o tra Shomurodov e Dovbyk, ma Ranieri quando trova una fisionomia giusta, cerca di dare continuità…Io continuo ad avvicinarmi a questa partita con il terrore delle scelte difensive… Luis Enrique alla Roma? Mi sembra una fregnaccia…Per me è un ottimo allenatore, qua lo abbiamo fatto passare per uno scemo come spesso capita, ma allora non era il tecnico che è oggi. Però non mi sembra un profilo giusto per la Roma, e poi perchè dovrebbe lasciare il PSG per venire qui? Percentuale del passaggio del turno per domani? Dico 55% Roma, 45% Athletic: abbiamo due risultati su tre…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Rensch gioca da braccetto di destra, poi chi lo fa quel lavoro fatto all’andata dell’olandese in prima battuta su Nico Williams? El Shaarawy non mi convince in quel ruolo, a destra fatica quando ha la palla tra i piedi. Ma perchè rinunciare a Saelemaekers, che in quel ruolo prima era una delle prime maglie date dal tecnico? Lo abbiamo visto fare una grande partita contro Nuno Tavares in fase difensiva, io tutta questa paura di vederlo schierato davanti a Rensch non ce l’ho…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di Paredes? La reazioni dei tifosi del Boca fa capire quanto era vicino al club sudamericano, hanno cominciato a insultarlo…il suo arrivo lo davano per scontato. Balzani vede questo rinnovo come un indizio per Sarri, perchè pare che lui quando è andato alla Lazio ha provato a portarlo lì…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Paredes? Se il Boca gli offre un milione di stipendio e la Roma due, capite bene dove batte il cuore… Il suo rinnovo significa che Ranieri sarà il prossimo allenatore, o che ha già parlato con il nuovo tecnico?… Sarri? A di là della simpatia o dell’antipatia, sarebbe una mossa per far giocare la Roma bene e soddisfare i palati della tribuna d’onore. Con Sarri non vedo una squadra che può vincere, una squadra forte non la darei a lui…Per me meglio Ranieri…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se c’è o no la clausola sul contratto di Paredes? Innanzitutto si pensava a un rinnovo biennale, e sono rimasto sorpreso che sia solo per un anno. Per quanto riguarda la clausola, dall’entourage del giocatore ci dicono che c’è qualcosa del genere, non una vera clausola, ma un patto per liberare il calciatore c’è. La Roma ha smentito l’esistenza di una clausola, però per le informazioni dettagliate arrivate dall’Argentina, io penso che qualcosa ci sia…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di Paredes può essere un indizio sul nome del prossimo allenatore? E’ un calciatore molto particolare per caratteristiche, lo devi dare a un tecnico che punti su di lui e che lo metta al centro del progetto. Se tu prendi un allenatore che non vuole giocare con un regista alla Paredes, come la metti? Parliamo di giocatori importanti che dovrebbero ricoprire un ruolo centrale. Ci sono allenatori che giocano col regista classico, e in quel ruolo è difficile trovare uno migliore di Paredes, ma se prendi un allenatore che gioca con due mediani con caratteristiche diverse, lui ti diventa un esubero…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Il rinnovo di Paredes arriva in un momento importante della stagione, mi sembra fatto per far risaltare la notizia e la figura del calciatore. La clausola? Se c’era significava che era venduto già da maggio… Per Paredes con Ranieri si respira un’aria completamente nuova. Un allenatore con cui lo vedrei bene che non sia Ranieri? Montella, Sarri, Guardiola, ma anche Italiano…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dahl titolare col Benfica? Lo abbiamo visto troppo poco qui, ma la bocciatura della Roma mi sembra definitiva, anche perchè a gennaio ha preso un altro terzino sinistro, che è Salah-Eddine, e spazio non ce n’è. In estate la Roma proverà a fare plusvalenza con Dahl, non tornerà qui, e non penso che per questo ci strapperemo mai i capelli…Offerta indecente per Angelino in estate? Può arrivare solo dalla Premier. Certo, se ti arrivano con 40 milioni, allora parliamone…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’effetto stadio a volte ti dà quella percentuale in più per ribaltare la situazione, ma penso che la Roma sia pronta. Ci vorrà una Roma attenta, che non conceda niente, ma che non badi solo alla fase difensiva. Quello che non si può permettere è di avere delle chance e non sfruttarle come è successo spesso ultimamente… Dovbyk o Shomurodov? Dovbyk deve giocare, se gli togli anche questa titolarità…Io riconosco il grande lavoro di Eldor, gli vogliamo bene, si sbatte avanti e indietro, ma abbiamo bisogno dell’attaccante che si vede meno ma poi è più decisivo. Dovbyk fra l’altro in Spagna ha fatto la differenza, e non è il giocatore che fa bene quando subentra. Per cui punterei su lui, e lo metterei nelle condizioni migliori per fare il suo mestiere. Poi se le cose non funzionano, metti quell’altro…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha questo Shomurodov che sembra rinato, secondo me dà un affidamento superiore al collega di reparto: si muove, è più vivo, più partecipe, lo vedi sempre presente nelle azioni. Dovbyk è più algido e statico. In questo momento che c’è da combattere, Shomurodov ha dimostrato di poter stare benissimo al centro dell’attacco, e magari poi riuscirà a fare quei gol che non gli sono riusciti. Io punterei su di lui in questo momento…”

