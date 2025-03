ULTIME DA TRIGORIA – Out Celik, niente Bilbao: Hummels si candida, Nelsson l’alternativa

AS ROMA NEWS – Zeki Celik alza bandiera bianca e non riuscirà a recuperare in tempo per la partita di domani sera al San Mamès. Il terzino turco non era in campo nemmeno oggi nella seduta di rifinitura della squadra prima della partenza per Bilbao e domani sera non sarà in campo nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League.

Crescono dunque le quotazioni di Mats Hummels, le alternative restano Rensch adattato nei tre di difesa o la conferma di Nelsson, che a Empoli non ha sfigurato. Regolarmente in gruppo Paulo Dybala, che oggi alle 18:50 siederà accanto a Claudio Ranieri nella conferenza stampa prepartita. Il volo per la Spagna è previsto nel primo pomeriggio. [Giallorossi.net – Andrea Fiorini]