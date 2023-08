Calciomercato Roma: Gasperini stoppa Zapata, l’Atalanta non dà il via libera alla cessione. Pinto aspetterà fino a domani

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tutto fermo sul fronte Zapata. Dopo le accelerazioni dei giorni scorsi, ora la trattativa subisce un brusco stop.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato provenienti da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, l’Atalanta non ha dato il via libera all’attaccante per volare da Josè Mourinho, fermando l’affare sul più bello.

Gasperini, a differenza di quanto detto pubblicamente nei giorni scorsi, sembra essersi messo di traverso sulla cessione del calciatore e dopo aver perso El Bilal Tourè non è disposto a privarsi di un altro attaccante. Da qui lo stop all’affare. Zapata però ha già raggiunto l’accordo con la Roma e vuole trasferirsi in giallorosso.

Duván Zapata’s move to AS Roma, not approved by Atalanta coach Gasperini — there’s still no green light and talks are currently in stand-by ⚠️🇨🇴

Decision due to El Bilal Touré long injury.

Zapata agreed personal terms with AS Roma and wants the move, up to the two clubs.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023