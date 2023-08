ULTIME DA TRIGORIA – Squadra al lavoro in vista del Verona. Tiago Pinto presente sul campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a preparare il prossimo impegno di campionato, quello che i giallorossi giocheranno sabato sera sul campo dell’Hellas Verona.

Mourinho per il momento può sorridere: tutti i calciatori sono in gruppo ad eccezione dei lungodegenti Abraham e Kumbulla. Contro gli scaligeri torneranno a disposizione anche Pellegrini e Dybala, assenti all’esordio con la Salernitana.

Da segnalare la presenza in campo del general manager Tiago Pinto, che si è intrattenuto con i calciatori per scambiare con loro qualche battuta. Il gm sta aspettando segnali dall’Atalanta sul fronte Zapata, le prossime ore saranno decisive in un senso o nell’altro.

Contro il Verona Mourinho è intenzionato a confermare il 3-5-2, previsto qualche novità di formazione anche sulle corsie laterali oltre che a centrocampo e in attacco visti i rientri di Pellegrini e Dybala dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini