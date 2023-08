CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 23 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:00 – UNA CESSIONE PER IL DIFENSORE – La Roma deve piazzare un calciatore in rosa per poter chiudere il mercato con un nuovo difensore, probabilmente in prestito. Serve però un’uscita: Karsdorp (28), Celik (26) e Solbakken (24) i giocatori in esubero in rosa. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – LUKAKU OFFERTO ALLA ROMA – Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, l’avvocato-agente di Lukaku (30) ha proposto l’attaccante anche alla Roma, dopo averlo offerto a Juventus e Milan. Il problema è il costo fuori portata per i capitolini del cartellino, ovvero 40 milioni. (Corriere della Sera)

Ore 9:10 – SOLBAKKEN IN BILICO – Ola Solbakken (24) torna in bilico dopo che Mourinho non lo ha utilizzato per nemmeno un minuto contro la Salernitana. Il norvegese potrebbe salutare in questo finale di mercato, ha offerte sia in Italia che all’estero. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – LUKAKU POSSIBILE SOLO LAST MINUTE – Al momento non c’è nessuna trattativa in corso tra la Roma e il Chelsea per Romelu Lukaku (30). I giallorossi aspettano le ultime ore di mercato per provare a prenderlo in prestito, sempre che però la situazione resti questa…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – ZAPATA, L’ULTIMATUM DI PINTO – Tiago Pinto ha fissato una deadline per la trattativa con l’Atalanta: se entro 48 ore l’affare non avrà trovato uno sbocco positivo per il trasferimento di Duvan Zapata (32), la Roma mollerà la presa e cambierà obiettivo. (Gianlucadimarzio.com)

