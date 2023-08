Calciomercato Roma, sfuma definitivamente Zapata: no dell’Atalanta all’offerta di Pinto, il gm considera chiusa la trattativa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trattativa definitamente tramontaTa per Duvan Zapata: lo rivela in questi minuti il portale on line del Corriere dello Sport.

La Roma ha presentato oggi un’offerta formale, respinta dall’Atalanta che ha considerato fuori tempo massimo la proposta dei giallorossi, considerando che il mercato si chiuderà solo tra una settimana e che quindi sarebbe stato troppo esiguo il tempo per trovare un sostituto del colombiano.

Pinto, decisamente irritato per il comportamento dei bergamaschi, ha deciso di non rilanciare e dopo aver incassato il no dei nerazzurri ha scelto di chiudere definitivamente la trattativa. Zapata, che sarebbe venuto volentieri alla Roma, non si metterà di traverso.

Ora però il general manager sembra aver perso tutto gli obiettivi di mercato inseguiti a lungo in questa tormentata estate. Non resta che attendere il prossimo nome che Tiago Pinto metterà nel mirino per l’attacco, con lo spazio di manovra che però si fa sempre più stretto.

Fonte: Corrieredellosport.it