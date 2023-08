Roma, è caos centravanti

AS ROMA NEWS – Il tempo passa, la fine del mercato è sempre più vicina, ma la casella “attaccanti” resta vuota alla voce acquisti in casa Roma. La beffa più clamorosa è che quella del nove era la priorità assoluta di questo calciomercato estivo. Eppure, arrivati a una manciata di giorni dal gong del 1 settembre, a Trigoria si è ancora alla ricerca affannosa di una punta.

La giornata di ieri ha segnato infatti la definitiva fumata nera per Duvan Zapata. L’Atalanta ha detto no all’offerta presentata da Tiago Pinto di 5 milioni di euro più 5 di bonus, difficilmente raggiungibili, considerata insoddisfacente e per di più giunta in ritardo: i bergamaschi hanno preferito rifiutare e tenersi il colombiano, facendo felice Gasperini.

Tiago Pinto ora rischia di restare col cerino in mano. Sfumati uno a uno tutti gli obiettivi, da Morata ad Arnautovic, da Zapata a Scamacca, ora non resta che un nome a scaldare ancora il cuore e le speranze di una tifoseria delusa: quello di Romelu Lukaku. Operazione difficilissima per via dei costi, ma che i giornali anche oggi tengono in piedi.

Anche qui però si lavora molto di fantasia: il Chelsea dovrebbe acconsentire al prestito, formula che gli inglesi vorrebbero evitare, accettare di contribuire corposamente al pagamento dello stipendio del calciatore (addirittura il 60%), e il giocatore stesso accettare di trasferirsi alla Roma. Una serie di incastri non semplici da realizzare.

Le alternative? Tante, ma tutte poco convincenti per svariati motivi. Hugo Ekitike del PSG e Armando Broja del Chelsea piacciono, ma sono giovani scommesse, William Josè e Luka Jovic vengono considerati dei piani C o addirittura D. Nelle ultime ore sono venuti fuori anche i nomi di Carlos Vinicius del Fulham e Anthony Martial dello United. Attaccanti che non accendono la fantasia dei tifosi, e ancora meno quella di Josè Mourinho.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Il Tempo / Sky Sport