Corriere dello Sport: “Lukaku, salvali tu. E se Romelu…” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – “Lukaku, salvali tu”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, con la foto dell’attaccante belga in maglia giallorossa a campeggiare a tutta pagina.

Dopo aver perso Zapata, ennesimo obiettivo sfumato per l’attacco, non resta che aggrapparsi al sogno: quello del botto finale di mercato, rappresentato dall’acquisto del centravanti del Chelsea, ancora alla ricerca di una squadra dopo che il trasferimento alla Juventus non si è concretizzato.

“La situazione per Tiago Pinto si è fatta complicata“, scrive oggi il direttore Ivan Zazzaroni, “La caccia al centravanti mancante, condizionata sensibilmente dall’infortunio di Abraham, è costellata di piccoli e grandi fallimenti e il risultato, al momento, è sconsolante: a 8 giorni dalla chiusura del mercato Mourinho dispone in attacco dei soli Belotti, Dybala e El Shaarawy – Solbakken non l’ha più in testa.

Corposo è l’elenco delle trattative avviate e non proprio rapidamente tramontate: al ds non mi sento di attribuire tutte le colpe, dal momento che deve rispettare alla lettera le consegne della proprietà“.

“La domandona sorge spontanea”, prosegue l’editoriale del Corriere dello Sport, “Con i soldi incassati dalla cessione di Ibañez (ottimo lavoro di Tiago Pinto) e con parte della somma che avrebbe utilizzato per arrivare a Morata (12), Marcos Leonardo (18 complessivi) o Zapata (10), perché la Roma non si presenta al Chelsea e chiede il prestito con obbligo di riscatto di Lukaku (ipotesi 5+20)? Così, en passant: se dovesse fare bene, nel giugno prossimo Big Rom potrebbe essere riscattato e venduto in Arabia, magari dopo aver portato la Roma tra le prime”.

Fonte: Corriere dello Sport