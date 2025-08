Calciomercato Roma, Gasperini vuole Krstovic in caso di partenza di Dovbyk

Il futuro di Artem Dovbyk continua a essere incerto, con il calciatore che ha attirato l’interesse di alcuni club europei e che e potrebbe lasciare la Roma per un’offerta importante.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora nel corso del suo intervento a Radio Manà Manà Sport, il preferito di Gian Piero Gasperini in caso di addio del centravanti ucraino è Nikola Krstovic del Lecce, attaccante che il tecnico vede bene per il calcio che ha in mente.

Krstovic, 25 anni, ha giocato due stagioni a Lecce: la prima ha realizzato 7 reti in 35 partite disputate, la seconda 11 in 37 presenze. Il club salentino, dopo l’ottima ultima stagione, lo valuta circa 30 milioni di euro.