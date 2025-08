FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 1 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:45 – Nuovo sponsor sui pantaloncini: HDI Assicurazioni

Novità sulle divise della Roma: per la prima volta anche la squadra maschile avrà uno sponsor sui pantaloncini. Si tratta di HDI Assicurazioni, già partner del club, il cui logo comparirà solo nelle prossime tre amichevoli precampionato contro Lens, Aston Villa ed Everton. Il marchio è già presente sulle maglie della Roma Femminile dalla scorsa stagione.

Ore 10:00 – Rios brilla subito: MVP e primo trofeo col Benfica

Richard Rios ha subito lasciato il segno col Benfica: nella vittoria in Supercoppa contro lo Sporting è stato eletto migliore in campo, vincendo 11 duelli su 13. Il calciatore era stato lungamente trattato dalla Roma, che è stata poi sorpassata sul traguardo finale dai portoghesi.

Ore 8:30 – Roma-Cannes: brillano Ferguson ed Hermoso, male El Aynaoui

Sui quotidiani oggi in edicola è ancora centrale l’amichevole di ieri: Roma definita “imballata” dai carichi di lavoro e meno brillante di quella vista nelle precedenti apparizioni. Apprezzamenti per Ferguson ed Hermoso, molto bene anche El Shaarawy, “anonimo” invece El Aynaoui. (Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Tempo / Gasport)

