CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 1 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:15 – Ceduti Boer e Mannini alla Juve Stabia

Ufficializzate le cessioni di Pietro Boer (22) e Mattia Mannini (19) alla Juve Stabia: il portiere si trasferisce a titolo definitivo, l’esterno invece con la formula del prestito secco.

Ore 11:10 – Saud, la Roma mantiene un diritto di controriscatto

Il terzino saudita Saud Abdulhamid (26) si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Lens, ma la Roma ha deciso di inserire un controriscatto per non perdere il controllo sul calciatore. Lo fa sapere Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 10:30 – Massara non molla Echeverri

Il City non indietreggia ma nemmeno la Roma: secondo Il Tempo si tratta ancora per Claudio Echeverri (19), giocatore in cui Massara crede ciecamente. Ma l’affare resta complesso: il Girona, fa sapere Fabrizio Romano, è disposto a prenderlo in prestito secco e ora sta cercando di convincere il calciatore ad accettare il trasferimento.

Ore 8:30 – Per Fabio Silva bastano 15 milioni

Si tratta sul prezzo del jolly Fabio Silva (23) del Wolverhampton, al momento indicato attorno ai 15 milioni di euro con un ingaggio per l’attaccante di 2 a stagione (alla portata). (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Spunta Enciso per l’attacco

Julio Enciso (21), trequartista paraguaiano del Brighton, è il nome nuovo per l’attacco della Roma: ha un contratto in scadenza nel 2026 e può rappresentare un’occasione di mercato. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Dovbyk, servono 25 milioni per non fare minusvalenza

Artem Dovbyk (28) resta in bilico: la Roma chiede 40 milioni, ma per non fare minusvalenza basterebbe cederlo a una cifra minima di 25 milioni di euro. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…