Ferguson è una certezza per la Roma e Gasp. Dovbyk può partire

Oltre l’immaginazione. Puntualità con il gol, aggressività e una sensazione di orizzonti illimitati. Evan Ferguson si è preso la Roma, scrive la Gazzetta dello Sport (A. D’Urso), la scena e, allo stesso tempo, ha oscurato l’alter ego Artem Dovbyk, finito in seconda fila in questa fase precampionato tra infermeria, voci di mercato e un debutto nell’amichevole col Cannes non troppo esaltante (nonostante il gol a porta vuota segnato grazie ad un assist-regalo di El Shaarawy).

Il titolare adesso è lui, l’ex Brighton. E al di là delle sei reti messe a segno contro l’UniPomezia, il Kaiserslautern e il Cannes, hanno sorpreso del nuovo attaccante la velocità, il tocco morbido e la capacità di legare il gioco di Gian Piero Gasperini dalla trequarti in su. Un bel modo di presentarsi ad una tifoseria che sogna a occhi aperti il ritorno in Champions. A Gasp piace tanto Evan. E attorno a lui ruotano ora il gioco d’attacco e anche, da un altro punto di vista, le strategie di mercato intorno al reparto offensivo.

È il rinforzo che ha convinto di più finora e per l’allenatore è il centravanti ideale per sviluppare al meglio le sue manovre e strategie. Scatto, dialogo con i compagni e fiuto del gol, spaziando su tutto il fronte: ecco perché la Roma è convinta di aver trovato il centravanti giusto, pronto a scattare in profondità li dove il tecnico vuole che venga imbeccato dai compagni.

Sei gol in tre gare raccontano molto di “Mister 100 milioni” (la sua valutazione di due anni fa, ce ne vorranno “appena” 35 per riscattarlo l’anno prossimo), che si sta riprendendo tutto dopo la rottura del crociato della scorsa stagione e la parentesi semestrale in prestito al West Ham. L’irlandese ha fame di gol e il suo talento “interrotto” può correre ora verso il futuro proprio grazie al tecnico, che farà del suo meglio per farlo esplodere in Serie A come è capitato la scorsa stagione, per dire, a Mateo Retegui.

Fonte: Gazzetta dello Sport