Roma, si alza il livello: oggi test contro il Lens. I convocati di Gasp: c’è Ghilardi, out Dybala

La Roma alza il livello. Dopo le vittorie con Trastevere, UniPomezia, Kaiserslautern e Cannes, infatti, oggi la squadra di Gasperini se la vedrà con il Lens, squadra della Ligue 1 francese nella quale giocherà Saud. Per i giallorossi sarà l’ultimo test prima del ritiro in Inghilterra.

Appuntamento alle ore 18, allo stadio Bollaert-Delelis, dove scenderanno in campo i nuovi acquisti Wesley, El Aynaoui e Ferguson. Partirà con la squadra anche Ghilardi, ultimo acquisto di Massara per Gasp.

Resterà ancora in panchina Dybala che sarà gestito fino alla prima di campionato: l’argentino seguirà da vicino la squadra, ma non scenderà in campo. Resta invece a Trigoria Lorenzo Pellegrini, che prosegue il lavoro di recupero. La partita sarà nuovamente visibile in tv su DAZN.

La Roma ha ufficializzato i convocati per l’amichevole di oggi in casa del Lens, con fischio d’inizio alle ore 18. Questi i 25 calciatori scelti da Gasperini:

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Salah-Eddine, Wesley, Reale, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Romano, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Cherubini, El Shaarawy.