Calciomercato Roma, Gasperini vuole Sancho ma i costi sono alti

La Roma sta prendendo in considerazione un colpo di grande prestigio per rinforzare la corsia sinistra: l’obiettivo è Jadon Sancho, esterno offensivo inglese del Manchester United. Come riportato dal giornalista Marco Giordano di Radio CRC, Gian Piero Gasperini avrebbe manifestato un interesse deciso per il giocatore, ritenendolo il profilo ideale per dare qualità e imprevedibilità al reparto avanzato.

L’operazione, però, presenta ostacoli significativi. Il costo complessivo, tra cartellino e stipendio, si collocherebbe intorno agli 80 milioni di euro, una cifra che impone al club giallorosso una riflessione approfondita. La proprietà, pur non chiudendo le porte, mantiene un atteggiamento prudente davanti a un investimento di tale portata.

Uno dei nodi principali è rappresentato proprio dall’ingaggio di Sancho: la Roma punta a individuare una formula che possa ridurre il peso economico complessivo, rendendo l’affare più sostenibile. Nonostante le difficoltà, l’interesse resta concreto e Gasperini continua a spingere per portare l’inglese nella Capitale, con la speranza che le barriere finanziarie possano essere superate.

